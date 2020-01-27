الـ FBI ينظر في مزاعم زواج إلهان عمر من شقيقها

ينظر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في مزاعم زواج عضوة الكونغرس إلهان عمر من شقيقها، بعد مشاركة معلومات مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة (ICE).

وحسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست، التقى عميلان بمصدر قام بتسليم معلومات تتعلق بزواج عضو الكونغرس الديمقراطي من شقيقها بالدم أحمد نور سعيد علمي عام 2009؛ بغرض تحقيق بعض المكاسب غير المشروعة من خلال وثيقة الزواج، وعلى رأسها مساعدته في الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وسيتم مشاركة أي نتائج مع وكالة الهجرة والجمارك ووزارة التعليم الأمريكية، وفقًا للتقرير الورقي.

ويواجه كل من تثبت إدانته بارتكاب عملية احتيال زواج عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار.

ولم يعلق مكتب عمر على الأمر، لكن كان الأمر قد أُثير بصفة غير رسمية سابقًا عام 2016، عندما نشر موقع Somalispot معلومات تفيد بأن إلهان عمر وعلمي شقيقان، وأنهما تزوجا لمساعدته على الهجرة إلى الولايات المتحدة، وحينها رفضت المزاعم ووصفتها بأنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وبسبب عدم وجود سجلات في الصومال حيث ولُدت إلهان عمر؛ بسبب الحرب، فإن الادعاء بأنها تزوجت من أخيها لم يثبت مطلقًا.

وتعرضت إلهان عمر للهجوم بشكل متكرر من قبل الرئيس دونالد ترامب، الذي قال إنها ينبغي أن تعود إلى المكان حيث أتت منه، لكن عندما تعلق الأمر بالمزاعم السابقة صرح ترامب للصحفيين بقوله: لا أعرف شيئاً عن ذلك.

وتزوجت عضو الكونغرس من علمي عام 2009، في مينيسوتا وبهذا الزواج سُمح له بدخول الولايات المتحدة والدراسة فيها، وانفصلا بعد عامين، إلا أن الطلاق الرسمي كان عام 2017.