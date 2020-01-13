الفيصلي يضم جيليرمي أوغستو لموسمين

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الفيصلي اليوم الاثنين رسميًا عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي جيليرمي أوغستو لتدعيم صفوفه الهجومية لمدة موسمين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الفيصلي عبر تويتر صورًا من تعاقد فهد المدلج رئيس الفيصلي مع البرازيلي جيليرمي أوغستو حيث تم التعاقد بعد تجاوز اللاعب للفحوصات الطبية.

وتحدث جيليرمي أوغستو بعد التعاقد معه مباشرة قائلًا بأنه سعيد بالانضمام للفيصلي مضيفًا أنه مستعد للتحدي مع العنابي في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وانضم جيليرمي أوغستو لنادي الفيصلي قادمًا من صفوف فريق جريميو البرازيلي مقابل مليوني يورو وفقًا لتقارير صحافية.

من ناحية أخرى، يستعد النادي الفيصلي بقيادة البرازيلي بريكليس شاموسكا لمواجهة نادي الهلال يوم 20 يناير الجاري في لقاء مؤجل للفريقين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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