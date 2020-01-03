الفيصلي يعود إلى ملعبه بعد 62 يومًا

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي نظيره الهلال اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيصلي يعود لملعبه

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى اللعب على ملعبه بعد غياب دام لمدة 62 يومًا في جميع البطولات، خاض خلالها 6 مباريات، وذلك وفقًا لإحصائية “دوري بلس”.

ونجح الفيصلي في تحقيق الفوز 3 مرات، وخسر 3 مواجهات، ولم يتعادل في أي لقاء، وتمكن من تسجيل 8 أهداف، واستقبل مثلها، وتعود آخر مباراة لعبها على ملعب إلى الأول من نوفمبر الماضي، حينما فاز على ضمك بهدفين نظيفين.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز على الهلال اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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