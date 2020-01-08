القصة الكاملة وراء تعاقد الهلال مع العليان في الشتاء

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، أمس الثلاثاء، عن تعاقد النادي مع اللاعب مدالله العليان، لاعب وسط التعاون، لمدة ثلاثة مواسم؛ مما أدى إلى غضب نادي التعاون الذي يُجهز حاليًّا ملفًا لشكوى الفريق الهلالي.

وقال الصحافي والإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه في تويتر: رئيس الهلال فهد بن نافل عندما بالغ التعاون في طلباته المالية الصيف الماضي، قام بتأجيل الصفقة إلى الشتاء ولم يدفع لهم ولا هللة، العقد والمبلغ المالي للاعب فقط الذي سيبدأ الموسم المقبل مع الزعيم.

وعلّق الناقد الرياضي عادل الملحم بشكل مثير للجدل، وذلك بعد إعلان الهلال عن تعاقده مع اللاعب مدالله العليان من صفوف التعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ماذا لو تعاقد النصر مع اللاعب؟

وكتب الملحم المعروف بميوله للنصر تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: إدارة نادي التعاون تتقدم بشكوى ضد نادي الهلال بعد التوقيع مع اللاعب مدالله العليان مستندة على بند في عقده يفرض عليه انتظار عرض التجديد حتى الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأضاف الملحم: سؤالي: ماذا لو كان النصر هو من وقع مع اللاعب؟!

على الجانب الآخر، تُجهز إدارة نادي التعاون شكوى ضد الهلال بعد التعاقد مع مدالله العليان رسميًّا؛ نظرًا لوجود بند في عقده يُجبره انتظار تجديد عقده مع سكري القصيم حتى آخر ثلاثة أشهر، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

مستوى مميز يدفعه للانضمام لـ الهلال:

وقدم مدالله العليان، صاحب الـ25 عامًا، أداء مميزًا في الموسم الرياضي الماضي، حيث شارك في 26 مباراة مع التعاون، وواصل تألقه هذا الموسم، ولعب 10 مواجهات من 13 لقاء خاضها التعاون في الدوري.

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