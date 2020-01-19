القناة الناقلة لمباراتي الهلال والنصر بكأس القادة السعودي

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس القادة السعودي في مرحلة الناشئين، حيث ستجمع المباراة الأولى بين ناديي الهلال وسبورتينج لشبونة البرتغالي.

وستبدأ مباراة الهلال وسبورتينج لشبونة في تمام الثانية والنصف ظهرًا على ملعب إعداد القادة في الرياض، بينما تبدأ مباراة النصر وأتلتيكو مدريد الإسباني في تمام الرابعة والنصف عصرًا.

وستكون المباراة الثالثة بين فريقي زينيت الروسي وفيتورول الروماني في تمام السادسة والنصف مساءً على ملعب إعداد القادة في الرياض.

أما المباراة الرابعة فسوف تكون بين فريقي جينيك البلجيكي والنجم الأحمر الصربي في تمام الثامنة والنصف مساءً.

وستكون ” القناة الرياضية السعودية” هي الناقلة لمباريات بطولة كأس القادة السعودي.

وكانت الفرق المشاركة قد وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي خلال اليومين الماضيين، تمهيدًا للمشاركة، حيث أبدت كامل جاهزيتها للظفر بكأس البطولة التي تستضيفها المملكة.

كما ينتظر وصول عدد من نجوم كرة القدم العالميين لحضور فعاليات البطولة والمشاركة في الورش المنتظر إقامتها على هامش البطولة، حيث تقام خلال أيام البطولة عدد من الورش والبرامج تشمل المدربين واللاعبين والأجهزة الإدارية للفئات السنية السعودية.

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