المحياني يوجه رسالة لجماهير الأهلي

المواطن - مروة نبيل

وجه مدير الكرة بالنادي الأهلي السابق، موسى المحياني، رسالة إلى جماهير الراقي، حثهم فيها على دعم الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وقال المحياني: “مع الأهلي منذ ٣ عقود.. لم أشاهد فريقًا أقوى مما نملك حاليًّا.. لن يسجل الإنجاز باسم شخص دون الآخر؛ فللكل بصمته من أصغر مشجع آزر ناديه إلى أكبر داعم أنفق من حر ماله”.

وتابع حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “إنجازات النادي أقل من اسمه وتأثيره وجماهيريته الكبيرة؛ لذلك كونوا خلف الأهلي لاستثمار فرصة ليس من السهل أن تتكرر”.

واختتم المحياني تغريدته قائلًا: “احذروا الشائعات.. النادي يحتاج للدعم والهدوء، وإن شاء الله يكون التوفيق حليفه، والله يعوض صبر جمهور الأهلي خير”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الهلال، يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة.

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