المرداسي: أبها يستحق ركلة جزاء.. وكان يجب طرد دي سوزا
خلال مباراة الفريقين بالجولة الـ14

المرداسي: أبها يستحق ركلة جزاء.. وكان يجب طرد دي سوزا

2020/01/14
الساعة 1:29 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

علق الخبير التحكيمي فهد المرداسي على أبرز اللقطات الجدلية في مباراة الأهلي ضد أبها التي أُقيمت، مساء يوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وانتهت مباراة الأهلي ضد أبها ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الراقي بثلاثية مقابل هدف، أحرز دجانيني تافاريس هدفًا، فيما هز عمر السومة الشباك بثنائية.

الأهلي ضد أبها:

وقال فهد المرداسي: “ضربة الجزاء المحتسبة لفريق الأهلي صحيحة في الدقيقة 31.. وكان هناك ضربة جزاء لصالح أبها لم يحتسبها الحكم عند الدقيقة 48 من أحداث مباراة الأهلي ضد أبها”.

وتابع الخبير التحكيمي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “كان يجب طرد لاعب الأهلي سوزا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 56.. هدف أبها صحيح ولكن كاميرات النقل التلفزيوني لم تكن بالمكان الصحيح”.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي رصيده إلى 26 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مباراة الأهلي ضد أبها بالجولة الـ14، فيما تجمد رصيد الفريق الأبهاوي عند 23 نقطة.

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