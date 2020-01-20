المريسل يستعين بالهلال للسخرية من غرامة النصر بطريقته

المواطن - محمد سمعه

استعان الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل بنادي الهلال، وذلك للسخرية من الغرامة التي وُقعت على نادي النصر من قبل لجنة الانضباط أمس الأحد.

ونشر المريسل عبر حسابه في تويتر نص العقوبة على ناديي الهلال والنصر عند إلقاء عبوات المياه حيث قال: “الخطأ تتحمله إدارة النصر، ليه ما استخدمت كود الخصم؟!”.

وكانت لجنة الانضباط عاقبت نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 63.750 ريالًا بعد إلقاء جماهير العالمي علبتي مياه في مباراة الاتحاد في الدوري يوم 10 يناير الجاري، بينما قامت نفس اللجنة بمعاقبة نادي الهلال بتغريمه 30 ألف ريال فقط بعد إلقاء جماهيره سبع علب مياه في مباراة الهلال والحزم في الدوري في يوم 26 ديسمبر الماضي.

ووقعت لجنة الانضباط عقوبة مالية على نادي النصر تُقدر بـ63 ألف ريال؛ بسبب قيام جماهيره بقذف علبتي مياه في مباراة الاتحاد، فيما غرمت أحمد موسى 20 ألف ريال؛ لغيابه عن اللقاء الإعلامي في المواجهة ذاتها.

ولعب النصر ضد الاتحاد على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

يذكر أن النصر يحتل حاليًا المركز الثاني بجدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

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