المسعود مُشيدًا بصفقة القحطاني: موهبة سعودية قادمة

المواطن - مروة نبيل

أشاد مدير الإعلام والاتصال بنادي الشباب، أحمد المسعود، بانضمام حسين القحطاني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالليوث بداية من الموسم المقبل.

وعلق المسعود، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على هذه الصفقة قائلًا: “موهبة سعودية قادمة نتمنى لها التوفيق مع الليوث”.

وكان نادي الشباب قد أعلن عن توقيع رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان عقدًا احترافيًّا مع حسين القحطاني، يمتد لأربعة مواسم بداية من الموسم الرياضي الجديد.

ومثل حسين القحطاني، صاحب الـ25 عامًا، نادي الهلال في الفئات السنية المختلفة، وانتقل بعد ذلك إلى صفوف فريق الفيصلي، ويلعب في مركز خط الوسط.

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