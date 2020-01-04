المسند يكشف عن ظاهرة كونية فريدة غداً

المواطن - الرياض

كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية عن ظاهرة كونية فريدة يتعرض لها كوكب الأرض غداً الأحد.

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “غداً تكون الأرض في نقطة الحضيض أقرب نقطة لها إلى الشمس، ويكون بعدها عن الشمس نحو 147,091,144كم”.

وأضاف الدكتور المسند: “بعد ستة أشهر ستكون الأرض في أبعد نقطة لها من الشمس وبالتحديد يوم 4 يوليو، وسيكون بعدها عن الشمس 152,095,295كم”.

وتابع المسند قائلاً: “تلك المسافات تعني أن الأرض ستكون أقرب إلى الشمس هذه الأيام”.

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