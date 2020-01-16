المشاغب الفرنسي يقترب من السعودية وثلاثة أندية تحتاجه

المواطن - محمد سمعه

أصبح النجم الفرنسي من أصول تونسية حاتم بن عرفة لاعب نادي رين وباريس سان جيرمان الفرنسيين سابقًا قريبًا من الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي للمحترفين خلال شهر يناير الجاري.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن أحد أندية دوري المحترفين يُفكر في ضم حاتم بن عرفة أو ” المشاغب” لمدة ستة أشهر وحتى نهاية الموسم الجاري.

منافسة سعودية إسبانية

ويتنافس هذا الفريق السعودي مع نادي ألميريا الإسباني الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني ويملكه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه للتعاقد مع حاتم بن عرفة.

وأُطلق على حاتم بن عرفة لقب ” المشاغب” كونه لاعبًا غير منضبط ومزاجيًا أي مستواه متذبذب ولا يُمكن الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي لأي فريق طوال مباريات الموسم.

اللاعب يُناسب 3 أندية

ومن ناحية الأداء الفني فإن صفقة حاتم بن عرفة ستُناسب الهلال والنصر والشباب، خاصة أن الفريق الهلالي يبحث عن ضم جناح جيد تحسبًا لرحيل الإيطالي سيباستيان جيوفنكو.

أما نادي النصر فإذا نجح في ضم ابن عرفة فسيُمثل انضمامه قوة هجومية للفريق النصراوي مع وجود المغربي عبدالرزاق حمدالله ومواطنه نور الدين أمرابط.

كذلك يرغب الشباب برئاسة خالد البلطان في التعاقد مع صفقة هجومية تُعزز صفوف الفريق على الرغم من ضم السنغالي ماكيتي ديوب في ميركاتو يناير الجاري.

وسبق لحاتم بن عرفة اللعب في أندية عدة مثل ” ليون الفرنسي، مارسيليا الفرنسي، نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، هال سيتي الإنجليزي” إضافة لباريس سان جيرمان ونادي رين.

تابعنا على تواصل معنا على