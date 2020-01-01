المصالح الشخصية تُهدد استقرار الأهلي

المواطن - مروة نبيل

ازدادت حدة الخلافات داخل النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة بين رئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ، والمشرف العام على كرة القدم، العضو الذهبي الأمير منصور بن مشعل، ما أثار قلق الجماهير، خوفًا من تأثيرها السلبي على الفرق المختلفة.

المصالح الشخصية تطغى

وأكدت النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية” على القناة الرياضية السعودية، أن المصالح الشخصية في النادي الأهلي هي الطاغية على مصلحة الكيان، وطالبوا بالهدوء خلال الفترة المقبلة.

وقال حسين الشريف: “الأمير منصور بن مشعل يريد أن يكون رئيس النادي صوريًا وينفذ ما يريده من قرارات وهذا ما يرفضه الصائغ بتطبيق النظام، وابن مشعل منذ فترة طويلة وهو في سجال مع رموز الأهلي السابقين”.

وعلق محمد الناصر قائلًا: “الأحداث التي تحدث بالنادي لا تؤكد أن الأهلي فوق الجميع، فالمصالح الشخصية هي من تطغى على مصلحة الكيان”.

وتابع عبدالعزيز اليوسف: “الغريب في الأهلي المتخاصمان طرفان حتى لو كسب أحدهما، فالمتضرر طرف آخر هو الكيان”، وقال عبدالله العبيد: “لنأخذ المشهد في الجمعية العمومية للنادي الأهلي بإيجابية من باب بناء جمعيات عمومية بغض النظر عن التفاصيل”.

وأضاف أحمد الفهيد: “تحيه كبيرة للاعبي الأهلي لأنهم احتفظوا بوجودهم في سلم الترتيب رغم الظروف الفنية والإدارية التي يعيشها النادي، وتحيه أخرى لجمهور الأهلي الذي لازال يلزم الصمت والترقب ويشعرون بالمسؤولية”.

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