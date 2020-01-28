أكد موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية

الملك سلمان لمحمود عباس: نقف بجانب الشعب الفلسطيني وندعم خياراته

2020/01/29
الساعة 1:00 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
وأكد خادم الحرمين الشريفين، لفخامته موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته.
من جهته عبر الرئيس الفلسطيني عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، وللمملكة العربية السعودية على مواقفها الثابتة والداعمة تجاه فلسطين وشعبها.

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