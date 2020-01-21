الملك سلمان يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن

الملك سلمان يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن

2020/01/21
الساعة 4:54 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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الملك سلمان يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن
المواطن - واس

أدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، عقب صلاة العصر، اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.
كما كان في الاستقبال ابنا الفقيد صاحب السمو الأمير سلمان بن بندر بن محمد، وصاحب السمو الأمير سلطان بن بندر بن محمد.

   

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