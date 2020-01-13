الملك سلمان يصل عمان لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس

الملك سلمان يصل عمان لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس

2020/01/13
الساعة 3:45 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -اليوم إلى سلطنة عُمان الشقيقة، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد – رحمه الله- .
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار مسقط الدولي، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان، ومعالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين.
كما في استقباله – أيده الله – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عيد الثقفي، والملحق العسكري العميد عبدالله الشدي، وأعضاء السفارة السعودية في عُمان .

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