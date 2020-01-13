الملك سلمان يغادر إلى عمان لتقديم العزاء في السلطان قابوس

الملك سلمان يغادر إلى عمان لتقديم العزاء في السلطان قابوس

2020/01/13
الساعة 1:35 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

صدر اليوم بيان من الديوان الملكي فيما يلي نصه : “بيان من الديوان الملكي”:

غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الاثنين 18 / 5 / 1441هـ الموافق 13 / 1 / 2020م ، إلى سلطنة عمان الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ .
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

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