الملك سلمان يغادر إلى عمان لتقديم العزاء في السلطان قابوس

المواطن - واس
صدر اليوم بيان من الديوان الملكي فيما يلي نصه : “بيان من الديوان الملكي”:
فيديو | مغادرة #خادم_الحرمين_الشريفين إلى #عمان لتقديم العزاء في السلطان قابوس بن سعيد #الإخبارية pic.twitter.com/tzdUZvn3Q6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 13, 2020
غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الاثنين 18 / 5 / 1441هـ الموافق 13 / 1 / 2020م ، إلى سلطنة عمان الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ .
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.
اترك تعليقاً