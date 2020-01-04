النصر بطلًا لـ كأس السوبر السعودي
على حساب التعاون

النصر بطلًا لـ كأس السوبر السعودي

2020/01/04
الساعة 10:35 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, الرياضة
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المواطن - محمد سمعه

تمكن فريق النصر من الفوز بلقب كأس السوبر السعودي، وذلك بعد التفوق في ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/ 4.

وأنهى نادي التعاون الشوط الأول أمام النصر متقدمًا بهدف دون رد، سجله اللاعب الكاميروني تاوامبا في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

وتمكن حمد الله من تسجيل هدف التعادل للنصر بعد اختراق مميز لدفاعات نادي التعاون ليسجل الهدف بالدقيقة الثامنة والخمسين، ويُبقي على حظوظ النصر في المنافسة على لقب السوبر السعودي.

وانتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل 1/ 1، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت اللقب لصالح فريق النصر.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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