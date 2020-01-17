النصر والعدالة .. العالمي يعبر للمربع الذهبي بـ كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في التأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على العدالة بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تمكن المغربي حمد الله من إحراز الهدف الأول لفريق النصر عند حلول الدقيقة الخمسين بعد عرضية رائعة من اللاعب سلطان الغنام.

وبعد الفوز، سيواجه النصر الفائز من مباراة الأهلي والوحدة في دور نصف النهائي بكأس الملك.

يذكر أن مباراة النصر والعدالة، كانت أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتأهل النصر قبل مواجهة العدالة لدور الثمانية بعد الفوز على نادي ضمك، بينما تأهل العدالة لربع نهائي الكأس على حساب فريق الشعلة.

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