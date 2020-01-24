النصر يصعد للصدارة مؤقتًا بهدف حمد الله

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق فوز ثمين على نادي الاتفاق، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان المغربي عبدالرزاق حمد الله سجل هدف الفوز الوحيد لنادي النصر بالدقيقة الخامسة والثلاثين، بعد تمريرة جيدة من اللاعب النيجيري أحمد موسى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي النصر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني هبط الأداء بين الفريقين، حيث لم ينجح النصر في إضافة الهدف الثاني بجانب فشل فريق الاتفاق في الوصول إلى مرمى الحارس الأسترالي برادلي جونز، لينتهي اللقاء بفوز النصر بهدف وصعوده لصدارة الدوري مؤقتًا برصيد 33 نقطة، بينما تجمد رصيد نادي الاتفاق عند 17 نقطة بالمركز الحادي عشر.

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