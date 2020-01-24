النصر ينتظر هدية لقاء الهلال والشباب

المواطن - محمد سمعه

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هدية من مباراة الهلال والشباب، التي تُقام غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نادي النصر تصدر مؤقتًا لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الجمعة، وذلك عقب فوزه على نادي الاتفاق بهدف دون رد سجله النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، حيث يترقب الفريق النصراوي مباراة الهلال والشباب على أمل خسارة الهلال أمام الليث ليبقى النصر في الصدارة.

وستُقام مباراة الهلال والشباب في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويسعى الفريق الهلالي بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث بـ مباراة الهلال والشباب، من أجل استعادة الصدارة من أنياب الفريق النصراوي.

التفوق للهلال في آخر لقاء:

وكانت آخر مباراة بين الهلال والشباب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين انتهت بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدفين في لقاء أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض يوم 16 مايو من العام الماضي.

الهلال سيعلن عن خبر هام:

ومن المنتظر أن يُعلن الفريق الهلالي بعد نهاية مباراة الهلال والشباب، تجديد عقد مدافعه الدولي علي البليهي حيث أشارت تقارير صحافية إلى أن البليهي جدد عقده بالفعل مع نادي الهلال، لكن الإعلان سيكون بعد مباراة الهلال والشباب.

أما الليث فسوف يحاول استغلال مباراة الهلال والشباب، من أجل تحسين مركزه ببطولة الدوري، حيث يحتل نادي الشباب حاليًّا المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

وقبل مباراة الهلال والشباب، نشر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز نجم الهلال صورة له عبر حسابه في تويتر اليوم الجمعة قائلًا عنها: “جمعة مباركة من الشيخ غوميز”.

يذكر أن الفريق الهلالي كان تعادل مع الفيصلي يوم الاثنين الماضي بنتيجة هدفين لكل فريق في الدوري، قبل مباراة الهلال والشباب.

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