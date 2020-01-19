النصر يُعاقب الأهلي في الميركاتو قبل لقاء الكأس

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي النصر قد نجح في حسم صفقة مهمة قبل خوض مباراة النصر والأهلي في دور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الفترة المقبلة.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت قد اقتربت كثيرًا من ضم اللاعب عبدالمجيد الصليهم لاعب نادي الشباب، من أجل تمثيل العالمي خلال الموسم الجاري، حيث يسعى العالمي إلى تدعيم صفوفه بصفقات قوية، وذلك قبل خوض مباراة النصر والأهلي في كأس الملك.

النصر يحسم صفقة هامة

وكان الأهلي والهلال بالفعل تنافسا مع النصر على ضم عبدالمجيد الصليهم، الذي رفض تجديد عقده مع الليث، لكن يبدو أن النصر قرر التفوق على الراقي قبل مباراة النصر والأهلي المثيرة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن أحمد الصائغ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وجه رسالة تحذيرية للعالمي قبل خوض مباراة النصر والأهلي في الكأس، حيث قال أمس السبت عبر حسابه في تويتر بعد مباراة الأهلي والوحدة: “حانت ساعة “النصر”، موعدنا أغلى الكؤوس”.

وإذا نجح الراقي في تخطي العالمي في مباراة النصر والأهلي، فسيواجه في نهائي كأس الملك، الفائز من مباراة الهلال وأبها.

وقبل إقامة مباراة النصر والأهلي، كان العالمي تأهل لدور نصف النهائي على حساب فريق العدالة بعد الفوز عليه في دور الثمانية بنتيجة هدف دون رد سجله النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، أما الأهلي فتأهل لدور الأربعة بعد الفوز على نادي الوحدة بنتيجة هدفين لهدف.

متحدث النصر يُهاجم الهلال

يذكر أن سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم النصر قبل مباراة النصر والأهلي قد صرح: “تنقل النصر بين مدن ومناطق المملكة لخوض مباريات الكأس حتى وصل لدور الأربعة، وما يزال التنقل مستمر لمواجهة قلعة الكؤوس النادي الأهلي في كلاسيكو منتظر وكبير، الفريق المنافس منذ بداية دور الـ64 وهو” رابض” في محيطه لا يغادر مهما كان حجم المنافس، حسبنا الله”.

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