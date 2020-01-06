الهلال جاهز لمواجهة الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته الميدانية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهته ضد النادي الأهلي غدًا.

ويلعب الهلال ضد الأهلي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم غد الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتخلل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم على جمل فنية، وتطبيقات تكتيكية، قبل أن يختتم المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو الحصة التدريبية بمناورة على جزء من الملعب.

وواصل رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كارلوس إدواردو، جانغ هيون سو، عمر خربين وحسن كادش برامجهم العلاجية والتأهيلية.

ودخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فور نهاية الحصة التدريبية اليوم لمقر المعسكر، استعدادًا لمباراة الغد ضد الأهلي.

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