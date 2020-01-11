الهلال والوحدة .. لقاء يُقرب بطل آسيا مما فقده

المواطن - محمد سمعه

تنطلق- بعد قليل- مباراة الهلال والوحدة، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يطمح الفريق الهلالي في قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو إلى الفوز؛ وذلك من أجل مقاسمة صدارة الدوري مع نادي النصر.

وقبل إقامة مباراة الهلال والوحدة، يملك الفريق الهلالي 27 نقطة بالمركز الثاني خلف نادي النصر الذي يملك 30 نقطة بعد تعادله أمس الجمعة مع نادي الاتحاد بنتيجة هدف لكل فريق.

وإذا نجح بطل آسيا 2019 في الفوز بلقاء الهلال والوحدة فسيصعد الفريق الهلالي للصدارة مما يُحفزه على الفوز بكل اللقاءات المقبلة له في بطولة الدوري؛ أملًا في التتويج بلقب الدوري السعودي الذي فقده الأزرق في موسم 2018- 2019 بفارق نقطة واحدة لصالح الفريق النصراوي.

ومن المقرر انطلاق مباراة الهلال والوحدة في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق مساءً على ملعب جامعة الملك سعود معقل فريق الهلال في الرياض.

وستُنقل مباراة الهلال والوحدة على قناة KSA SPORTS 1 بتعليق سمير المعيرفي.

الهلال قلق من ضغط المباريات:

وقبل إقامة مباراة الهلال والوحدة، قال رازفان لوشيسكو مدرب الفريق الهلالي: إن الزعيم يُعاني من ضغط المباريات متحدثًا في الوقت ذاته عن إصابة نواف العابد وإراحة بعض نجوم الهلال من أجل استيعاب ضغط المباريات المقبلة في الدوري والكأس.

الهلال لديه النية للصدارة:

أما اللاعب عبدالله الحافظ مدافع الهلال فقال قبل انطلاق مباراة الهلال والوحدة: إن لاعبي الزعيم لديهم النية على هزيمة الوحدة والعودة لصدارة الدوري التي غاب عنها الهلال بالفترة الأخيرة؛ وذلك بسبب فوزه بدوري أبطال آسيا ومشاركته في كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.

وقبل إقامة مباراة الهلال والوحدة، كان نادي الاتفاق تعادل مع ضمك بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما تُقام حاليًّا مباراة الرائد والفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث يتقدم الرائد بهدف.

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