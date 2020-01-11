الهلال يُزيح النصر من الصدارة بثلاثية في الوحدة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الهلال والوحدة بفوز الأزرق بثلاثية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ14 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الوحدة سريعًا عبر اللاعب أنسيلمو دي مورايس بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وواصل نادي الهلال ضغطه بقوة وذلك بحثًا عن إحراز هدف التعادل، حتى نجح المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز في إدراك التعادل لفريق الهلال من ركلة جزاء بالدقيقة الحادية والثلاثين.

وفي الشوط الثاني، واصل نادي الهلال ضغطه حتى نجح اللاعب صالح الشهري في إضافة الهدف الثاني للهلال بالدقيقة الـ70، ثم أضاف الفرنسي غوميز ثالث أهداف الهلال بالدقيقة الـ77.

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 30 نقطة في صدارة الدوري بفارق الأهداف عن النصر، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 24 نقطة بالمركز الخامس.

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