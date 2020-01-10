الوحدة يدعم حراسة مرماه بضم راغد النجار

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع راغد النجار لتدعيم حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب حساب الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أنهت إدارة نادي الوحدة اليوم، التوقيع مع حارس المرمى راغد النجار (٢٣) عامًا، لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.. مرحبًا بك بيننا راغد”.

وكانت إدارة نادي الفيصلي قد وقعت مخالصة مالية مع حارس المرمى راغد النجار قبل بضعة أيام، بعد انتهاء عقده مع الفريق، وأكدت تقارير آنذاك أن اللاعب في طريقه إلى الاحتراف الخارجي.

وتسعى إدارة نادي الوحدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لمواصلة التألق وتقديم أداء مميز.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بشكل مميز هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة.

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