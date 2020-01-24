الوحدة يُمطر شباك الحزم بخماسية

المواطن - محمد سمعه

أسقط نادي الوحدة، خصمه فريق الحزم بخماسية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019- 2020.

وسجل نادي الوحدة ثنائية في الشوط الأول عبر اللاعبين فواز الصقور وريناتو تشافيز بالدقيقتين الـ6 والـ34.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي الوحدة بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني سجل الوحدة هدفين عبر اللاعبين يوسف نياكات وأنسيلمو دي مورايس بالدقيقتين الـ60 والـ73، ثم قلص الحزم الفارق عبر اللاعب يوسف محمد عمر بالدقيقة الثامنة والسبعين.

واختتم اللاعب لويس جوستافو مهرجان الأهداف، بإحراز الهدف الخامس لفريق الوحدة بالدقيقة الـ88.

وأصبح رصيد الوحدة بعد الفوز 27 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الحزم عند 15 نقطة بالمركز الثاني عشر.

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