الوصول لخدمات وزارة الخدمة المدنية عبر أبشر يوم الأربعاء

المواطن - الرياض

اعتبارًا من بعد غد الأربعاء سيكون الدخول على خدمات وزارة الخدمة المدنية عبر منصة أبشر وذلك تعزيزًا لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيرًا على المستفيدين.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية أوضح قبل عدة أيام طريقة الدخول للخدمات عبر منصة أبشر الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري.

وقال متحدث الخدمة المدنية: إن التغيير هو فقط في طريقة الدخول إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة الخدمة المدنية؛ حيث سيكون الدخول للخدمات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني: (هنا) باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمنصة أبشر.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قالت في بيان لها في ديسمبر الماضي: إنه تعزيزًا لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيرًا على المستفيدين، نفيدكم بأنه ابتداءً من ٢٠٢٠/١/١٥ م سيكون الدخول إلى جميع خدمات وزارة الخدمة المدنية الإلكترونية عبر خدمة النفاذ الموّحد “أبشر” على الرابط التالي: (هنا).

ودعت وزارة الخدمة المدنية المواطنين إلى الدخول إلى نظام أبشر ثم اختيار خدمات الأفراد ثم مستخدم جديد للحصول على بيانات الدخول.

ولفتت الوزارة إلى أن التسجيل في منصة أبشر يتم عبر 3 خطوات، أولًا استكمال بيانات المستخدم من اسم ورقم جوال وكلمة المرور وعنوان البريد الإلكتروني واللغة المفضلة، ثم إدخال الرمز المرئي والموافقة على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية ثم الضغط على زر “التالي”.

أما الخطوة الثانية فهي إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال ثم الضغط على “التالي”، وأخيرًا تظهر بيانات المستخدم وبها (قنوات التفعيل- أجهزة الخدمة الذاتية- البنوك- موظفو التفعيل).

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