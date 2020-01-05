انتقادات نارية لنجم النصر بعد إصابته لياندر تاوامبا

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب عبدالله مادو مدافع نادي النصر لانتقادات نارية، وذلك بعد أن تسبب في إصابة اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم نادي التعاون، خلال لقاء الفريقين بالأمس في بطولة كأس السوبر السعودي.

وفور إعلان نادي التعاون عن المدة التي سيغيبها تاوامبا للإصابة، انهالت الانتقادات على مدافع النصر مادو، حيث طالب مشجع هلالي بتدخل الفيفا لمعاقبة مادو وإيقافه، بينما توجه هلالي آخر بشكر لاعبي النصر ساخرًا على الروح الرياضية التي اتبعوها عند مواجهة التعاون بالأمس.

وحاول اللاعب لياندر تاوامبا إثبات ذاته وقدرته على قيادة التعاون للتتويج ببطولة السوبر، بل والتفوق رقميًا على المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ولكن الإصابة كان لها رأي آخر خاصة أن لياندر تاوامبا لم يستطع استكمال اللقاء.

وبدأ لياندر تاوامبا المباراة بتفوق فوق العادة، حيث سجل من رأسية ذهبية الهدف الأول لنادي التعاون بالدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول، مزحزحًا اللقب بمسافة قليلة نحو سكري القصيم. لكن بعد ذلك وقبل نهاية الشوط الأول بـ13 دقيقة خرج لياندر تاوامبا متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها في شظية القدم والكاحل، مما أفقد التعاون 50% من قوته الضاربة. ومع خروج لياندر تاوامبا متأثرًا بالإصابة، تنفس نادي النصر الصعداء، مما جعل عبدالرزاق حمدالله يستعيد تركيزه وتوازنه مسجلًا هدف التعادل الجميل لنادي النصر بالدقيقة الثامنة والخمسين من عمر المباراة مستغلًا خطأً قاتلًا من دفاعات الفريق التعاون. وكان نادي التعاون أعلن عن حجم إصابة لياندر تاوامبا حيث سيغيب لمدة تتراوح من أربعة إلى ستة أسابيع بعد ثبوت إصابته بكسر في شظية القدم ووجود تمزق في أربطة الكاحل.

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