انسحاب المحتجين من محيط السفارة الأمريكية ببغداد والإصابات 62

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، أنها أمنت مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، مؤكدة انسحاب جميع المحتجين من محيط البعثة الدبلوماسية.

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحفي لها اليوم إن محيط سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ببغداد شهد احتجاجات واعتصامًا من قبل المحتجين، يوم أمس الثلاثاء، واستمرت لغاية اليوم.

وأضافت قيادة العمليات المشتركة: “تخللت الاحتجاجات حالات حرق وكسر أبواب وزجاج الاستعلامات الرئيسية للسفارة، وبناء على التزامات العراق في حماية البعثات الدبلوماسية وسفارات الدول داخل الأراضي العراقية، فقد وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (عادل عبدالمهدي) بتأمين وحماية السفارة والموظفين العاملين فيها”.

وأشار البيان إلى أن القائد العام للقوات المسلحة دعا المتظاهرين والمعتصمين الغاضبين للانسحاب من محيطها وإنهاء الاحتجاجات والاعتصام، حيث اعتبر أن رسالتهم قد وصلت.

وأدت الاشتباكات التي وقعت في محيط السفار إلى إصابة 62 شخصًا على الأقل مع استمرار اشتباكات محدودة صباح اليوم.

تابعنا على تواصل معنا على