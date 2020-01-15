انطلاق دورة الحكام الدولية في الرياض

الساعة 5:23 مساءً

المواطن - مروة نبيل

انطلقت دورة الحكام الدولية والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالعاصمة الرياض بحضور 39 حكمًا وحكمًا مساعدًا والتي تستمر لمدة 5 أيام.

وجاءت الدورة التي انطلقت أمس تحت أشراف رئيس لجنة الحكام “فرناندو تريساكو” وبحضور المحاضر الدولي السعودي “علي الطريفي” والمدرب المختص باللياقة البدنية الأرجنتيني”أليخو”.

وتقيم لجنة الحكام على هامش دورة الفيفا، دورة مدربي اللياقة بالمناطق بمشاركة 14 مدربًا.

واستهل رئيس لجنة دورة الفيفا بالترحيب بالحكام المشاركين والمحاضرين والجهاز الفني والإداري للدورة، متمنيًا الاستفادة الكبيرة من المحاضرين المتميزين.

وأكد تريساكو حرص اللجنة على محاولة الارتقاء بالمستوى الفني لجميع الحكام المشاركين بالدورة.

وسيُجري الحكام اختبارات لياقية وتطبيقات عملية ونظرية وورش عمل لمناقشة عدد من الحالات التحكيمية.

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