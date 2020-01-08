انطلاق سباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز بجوائز 88 مليون ريال
في نسخته الرابعة التي تجري فعالياتها بالصياهد

انطلاق سباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز بجوائز 88 مليون ريال

2020/01/08
الساعة 9:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

انطلقت اليوم الأشواط الافتتاحية لمسابقات الهجن على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة التي تجري فعالياتها بالصياهد، وسط حضور كثيف لمتابعة التنافس.
ورصدت اللجنة المنظمة للمهرجان أكثر من 88 مليون ريال ستوزع على الفائزين في مسابقات الهجن، بعد تنافسهم في 252 شوطًا.
وشهد المهرجان انطلاقة مسابقات الهجن من خلال 40 شوطًا؛ منها عشرون شوطًا في الفترة الصباحية، ومثلها في الفترة المسائية، بواقع شوط لـ”بكار – قعدان” مخصصة لفئات “الحقايق من مسافة 4 كلم، بمجموع جوائز تجاوز العشرة ملايين ريال.
وتستكمل بقية أشواط المسابقة الأيام المقبلة وفق الجدول المعدّ من اللجان.

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