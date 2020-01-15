انفراجة في صفقة انتقال أنيس البدري لنادي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن أزمة انتقال أنيس البدري إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في طريقها للحل، بعد موافقة نادي الترجي الرياضي التونسي.

وقال الصحافي نزار هنيني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء: “حصري: تم التوصل إلى اتفاق بين الترجي والاتحاد من أجل تنقل أنيس بدري إلى الفريق”.

وتابع تغريدته عبر “تويتر”، قائلًا: “ولكي تتم الصفقة، يوجب إمضاء الطرفين إلا أن الطرف التونسي لم يمضِ إلى حد الساعة.. إدارة الاتحاد تنتظر منذ البارحة”.

وكان نادي الترجي قد أصدر بيانًا أكد أنه تلقى عرضين من الاتحاد لضم أنيس البدري الأول بـ200 ألف دولار، والثاني بقيمة 500 ألف دولار وتم رفضهما، وأبدى غضبه من سفر اللاعب إلى السعودية دون الحصول على إذن.

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