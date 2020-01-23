بالإنفوجرافيك.. كيف تتصرف عند انفجار الإطار أثناء القيادة

المواطن - الرياض

نصحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، باتباع بعض الخطوات في حال انفجار إطار السيارة أثناء القيادة لتفادي وقوع الحوادث.

ونشر المرور السعودي، إنفوجرافيك عبر حسابه في “تويتر”، نصح من خلاله باتباع ما يلي حال انفجار إطار السيارة أثناء القيادة:

1- القبض على عجلة القيادة بإحكام.

2- عدم ضغط المكابح (الفرامل).

3- رفع القدم عن دواسة الوقود وعدم الضغط عليها.

4- التأكد من خلو الطريق على يمينك.

5- توجيه المركبة تدريجيًا إلى جانب الطريق.

6- إيقاف المركبة في مكان آمن.

7- تشغيل إشارة الطوارئ.

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