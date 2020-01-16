بالفيديو .. الاتحاد في أمان والأهلي مرعوب

المواطن - محمد سمعه

لا يزال النادي الأهلي يُعاني من أزمة الإدارة لديه، وذلك بعدما كشفت الهيئة العامة للرياضة عن وجود مخالفات بعد عقد الجمعية العمومية غير العادية في الراقي يوم 30 ديسمبر الماضي.

وقال رجاء الله السلمي وكيل رئيس هيئة الرياضة للإعلام بأن هيئة الرياضة رصدت وجود مخالفات بعد عقد عمومية الأهلي غير العادية، بينما لم يتم رصد أي مخالفات بعد عقد الجمعية العمومية غير العادية لنادي الاتحاد في الثاني من يناير الجاري.

وأشار السلمي إلى أنه سيتم إرسال لجنة مكونة من وكالة شؤون الرياضة واتحاد كرة القدم وهيئة الرياضة للنادي الأهلي للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها بعد عمومية الأهلي.

وفي وقت سابق، ألمح الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بالأهلي إلى اقترابه من الرحيل عن صفوف الراقي، وذلك بسبب استمرار الإدارة الحالية للنادي برئاسة أحمد الصائغ.

ونقل برنامج ” الدوري مع وليد” تصريحات منصور بن مشعل الذي قال: لا يُمكن بأي حال أن أستمر في منصبي في الأهلي لأن إدارة النادي تدخلت في عملي كمشرف.

وأضاف ابن مشعل: إذا استمر الوضع الحالي في الأهلي، خلال الفترة المقبلة فأنا لست مسؤولًا عما سيحدث، ولم يحدث أي خلاف بيني وبين طارق كيال في عمومية الأهلي.

ونشب الخلاف مؤخرًا بين الأمير منصور بن مشعل والصائغ، وذلك لوجود اعتراض من الأول على إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بعد الخسارة من الوحدة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 14 سبتمبر الماضي.

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