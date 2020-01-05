بدء بيع تذاكر مباراة الهلال والأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية، اليوم الأحد، عن طرح تذاكر مباراة الهلال والأهلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال والأهلي:

ويستضيف إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال والأهلي المؤجلة من الجولة الـ11 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وكشفت صلة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي المقبلة، وجاءت بالأسعار التالية؛ 100 ريال للقسمين “F-D” أفراد، 150 ريالًا القسم “E” أفراد، و50 ريالًا باقي الأقسام.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي الأخرى كالتالي؛ 600 ريال فضية عائلات، 800 ريال فضية أفراد وذهبية عائلات، ألف ريال ذهبية أفراد، 1500 ريال بلاتينية عائلات وأفراد، و3000 بلاتينية أفراد بلس.

وسيكون القسم “D-E-F-G” مخصصًا لجماهير الهلال أفراد، والقسم “A-H” لجماهير الزعيم عائلات، فيما تم تخصص القسم “C” لجماهير الأهلي أفراد والقسم “B” لجماهير الراقي عائلات.

وقبل مباراة الهلال والأهلي المقبلة، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، ويملك مباراتين مؤجلتين، فيما يقع الراقي في المركز الرابع بـ23 نقطة.

تابعنا على تواصل معنا على