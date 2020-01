براد بيت يتعاون مع أنجلينا جولي

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أدلى براد بيت بتعليق يوم الأحد في حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG حول كيف لم يستطع بطل فيلم ذات مرة في هوليوود Once Upon A Time… In Hollywood التعايش مع زوجته، تمامًا مثل شخصيته في الحقيقية، لكن يبدو أن الممثل وزوجته السابقة أنجلينا جولي، يبليان بلاءً حسنًا معًا.

وفقًا لموقع UsWeekly، سيتعاون الوالدان لـ 6 أبناء، لإنتاج شامبانيا Chateau Miraval int، وسيخرج المنتج خلال بضعة أشهر.

ويأتي توقيت الإعلان في وقت مثير للاهتمام، لأن براد بيت يبدو أنه يقترب من زوجته السابقة الأخرى، جينيفر أنيستون، حيث ظهرا في حفل SAG ليلة الأحد في لوس أنجلوس، وأثار سلوكهما معًا الشائعات بأنها عادا إلى بعضهما مرة أخرى، رغم تأكيدهما مرارًا أن علاقتهما لا تعدو مجرد صداقة.

وفازا كلاهما بجائزة الحفل، براد بيت عن فيلم ذات مرة في هوليوود، جينيفر أنيستون عن مسلسل برنامج الصباح.

ولم يشاهد بيت وجولي معًا منذ انفصالهما في 2016، وآخر سجادة حمراء جمعتهما كانت نوفمبر 2015.

