برنارد أرنو يزيح جيف بيزوس عن قائمة أغنى أغنياء العالم

المواطن - متابعة

تغيّر ترتيب الأثرياء في قائمة “فوربس” لأصحاب المليارات، حيث تراجع مؤسس شركة Amazon جيف بيزوس إلى المرتبة الثانية، ليحل محله في المرتبة الأولى رئيس شركة LVMH الفرنسية برنارد أرنو.

وربطت المجلة نجاح أرنو بارتفاع أسعار أسهم شركة LVMH بنسبة 0.7%، وهو ما عاد عليه بزيادة ثروته بـ1.9 مليار دولار.

كما انخفض سعر سهم شركة “أمازون” خلال مداولات يوم الجمعة وذلك بنسبة 0.7%؛ مما أدى إلى خسارة بيزوس 760 مليون دولار.

وتقدر ثروة أرنو في الوقت الراهن بـ117 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة ثروة بيزوس 115.6 مليار دولار.

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