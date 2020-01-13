برونو أوفيني ينضم إلى الاتحاد رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده مع نجم النصر السابق، البرازيلي برونو أوفيني.

وجاء تعاقد نادي الاتحاد مع مدافع الوكرة القطري، البرازيلي أوفيني لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان نادي الوكرة قد أعلن عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء أمس الاثنين، عن انتهاء علاقته مع المدافع أوفيني بالتراضي بين الطرفين.

وتأمل إدارة أنمار الحائلي في التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أملًا في تصحيح الأوضاع وتحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.

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