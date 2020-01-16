بصمات العطوي واضحة مع الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أداء فنيًا مميزًا تحت قيادة مدربه خالد العطوي، وذلك قبل مباراته ضد الهلال اليوم.

وعلى الرغم من تراجع نتائج الاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنه يُعتبر من الفرق التي تلعب بشكل فردي وجماعي بشكل مميز، ويأمل العطوي أن تخدمه الظروف ويُحقق الفوز على الهلال.

وعلق المدرب الوطني عبدالعزيز الخالد على أداء فارس الدهناء هذا الموسم، قائلًا: “خالد العطوي يقدم أداء مميز مع الاتفاق وبصمته الفنية واضحة على الفريق لكن للأسف لم يوفق”.

وتابع خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”، اليوم الخميس: “الدوري أهم للاتفاق من كأس الملك حتى لا يدخل في حسابات الهبوط”.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي حسام النصر عن مباراة الهلال ضد الاتفاق: “الاتفاق دائماً يظهر بشكل مغاير مع الفرق المنافسة، وكأس الملك هي البطولة الوحيدة التي ينافس عليها الاتفاق وإذا أراد مصالحة جماهيره فعليه تحقيقها”.

ويلعب الهلال ضد الاتفاق اليوم على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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