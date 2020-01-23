بعد إلغاء هدفين.. الفتح وضمك أحباء بالتعادل

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي الفتح في فخ التعادل السلبي، ضد نادي ضمك، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحاول ناديا الفتح وضمك، افتتاح التسجيل خلال الشوط الأول ولكن دون جدوى، في عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الفتح وضمك بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان ضمك سجل هدفًا عبر إبراهيم شنيحي بالدقيقة السبعين، ولكن حكم اللقاء ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفار.

وسجل نادي الفتح هدفًا في الدقيقة الـ92 ولكن الحكم ألغاه أيضًا بعد الرجوع لتقنية الـVAR مما جعل المباراة تنتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأصبح رصيد الفتح بعد التعادل عشر نقاط في المركز الرابع عشر، بينما أصبح رصيد ضمك تسع نقاط في المركز الـ16.

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