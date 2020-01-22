بعد الحرائق والفيضانات.. خطر العناكب المميتة يهدد أستراليا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تعاملت أستراليا مع كارثة الحرائق الشديدة، وتلتها الفيضانات، والآن يحذر الخبراء الناس من الانتباه إلى العناكب القاتلة؛ بسبب وجود الظروف المثالية التي تزدهر فيها العناكب.

والعناكب الأسترالية القمعية أو Atracids، موطنها الأصلي مناطق الغابات في شرق أستراليا، وتشتهر بسمومها شديدة السمية وسريعة المفعول، واليوم قالت حديقة الزواحف الأسترالية: إن نشاط العناكب قد زاد في الأيام الأخيرة.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، قال دانييل رومسي المتحدث باسم المنتزه في فيديو تم نشره على موقع فيسبوك: بسبب الظروف التي تعيشها أستراليا الآن، بدأت العناكب القاتلة في التحرك، وأرغب في لفت الانتباه بأن توصيفها بالقاتلة ليس من فراغ، بل لأنها فصيلة من أخطر العناكب على هذا الكوكب، وعلينا أن نتعامل معها بجدية شديدة.

وشهدت أستراليا أسوأ حرائق الغابات منذ عقود، ودُمرت مساحات شاسعة من البلاد منذ بدء موسم الحرائق في أواخر يوليو، ومات 28 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء البلاد.

وتسببت العواصف الرعدية الشديدة في إغاثة بعض المناطق من الحرائق، لكن الفيضانات المفاجئة أحدثت مخاطر جديدة، وبعد أقل من 24 ساعة تعرضت نفس المناطق إلى عواصف ترابية ضخمة، وسقوط حجارة بحجم كرات الغولف.

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