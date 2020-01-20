بعد العقوبات .. صفقة تُشعل حرب الميركاتو بين الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

دخل ناديا الهلال والنصر في منافسة شرسة من جديد، وذلك لضم إحدى الصفقات من الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وقالت تقارير إخبارية إن الهلال والنصر مستعدان للتنافس بشرسة على ضم اللاعب محمد العمري ظهير أيسر نادي الرائد بعدما دخل الفترة الحرة مع بداية شهر يناير الجاري.

ويأتي التنافس الشرس بين كبيري الرياض على ضم اللاعب بعد الأزمة التي ثارت مؤخرًا حول وجود اختلاف وعدم قانونية العقوبات التي وقعت على النصر بسبب إلقاء قوارير المياه، عكس نادي الهلال الذي نال من قبل عقوبة مخففة من لجنة الانضباط لنفس السبب وهو إلقاء الجماهير لقوارير المياه، لتكون الصفقة ثاني حديث يُشعل الأجواء في كواليس كبيري الرياض.

جدير بالذكر أن الهلال يبحث عن ضم ظهير أيسر قوي ليكون بديلًا للاعب ياسر الشهراني، بجانب وجود رغبة من النصر لضم ظهير أيسر وحل أزمة الإصابات المتكررة للاعب عبدالرحمن العبيد.

وكانت لجنة الانضباط عاقبت نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 63.750 ريالًا بعد إلقاء جماهير العالمي علبتي مياه في مباراة الاتحاد في الدوري يوم 10 يناير الجاري، بينما قامت نفس اللجنة بمعاقبة نادي الهلال بتغريمه 30 ألف ريال فقط بعد إلقاء جماهيره سبع علب مياه في مباراة الهلال والحزم في الدوري في يوم 26 ديسمبر الماضي.

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