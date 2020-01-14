بعد تقديم اختبارات الفصل الثاني.. شكرًا خادم الحرمين يتصدر تويتر

المواطن - الرياض

عبر العديد من المواطنين عن سعادتهم بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم والذي بموجبه تم تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

وعبر وسم شكرًا خادم الحرمين تبارى المواطنون في التعبير عن شكرهم للمقام السامي على ما يوليه من رعاية واهتمام بقطاع التعليم وتلمس احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.

الإعلامي محمد الشيخي قال: “قرار تقديم اختبارات الفصل الثاني قرار حكيم، يصب في مصلحة العملية التعليمية بخطة منهجية متصلة بدلًا من الانقطاع ويحفز على الإنجاز في التعليم”.

فيما قال حساب تعليم جازان: “شكرًا أيها الأب الحاني شكرًا خادم الحرمين”.

أما تغريد فقالت: “أطال الله عمرك ومتعك بالصحة والعافية وأدامك الرحمن ذخرًا وفخرًا وعزًا لنا وللأمة الإسلامية أجمعين”.

ورفع المدير العام لتعليم الباحة ومنسوبو ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات أسمى معاني الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين لأمره الكريم بتقديم الاختبارات وحرصه على رعاية الطلاب والطالبات ومد يد العون لهم على الدوام، بما يعكس اهتمامه بالتعليم والمتعلمين.

وقال تعليم وادي الدواسر: شكرًا خادم الحرمين لكل ما تولونه حفظكم الله لهذا الوطن ولمواطنيه، وللطلاب والطالبات من اهتمام خاص وسعي لكل ما يسهم في نموهم المعرفي واستقرارهم النفسي. وشكرًا لوزارتنا الموقرة ولوزير التعليم على الحرص على تهيئة الظروف المناسبة لأداء الاختبارات في وقت مناسب ومحقق للطموحات.

وطبقًا لجدول التقويم الدراسي الجديد ستكون بداية إجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي المجتازين لمعايير التقويم يوم الخميس 2020/4/30 الموافق 1441/9/7 بينما ستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 2020/5/3 الموافق 1441/9/10.

أما استكمال البرامج العلاجية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي غير المتقنين لمعايير التقويم خلال فترة الاختبارات في المرحلة الابتدائية فسيكون يوم 1441/9/10 الموافق 2020/5/3.

وستبدأ إجازة نهاية العام الدراسي لجميع الطلاب في المرحلة الابتدائية ومعلمي الصف الأول الابتدائي المستحقين للحوافز، والمعلمين المبادرين بتنفيذ الندب في المرحلة الابتدائية نهاية دوامي يوم الخميس 2020/5/7 الموافق 1441/9/14.

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