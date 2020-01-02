بلدغة السومة .. الأهلي يعبر كمين الفيحاء في كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

نجح الأهلي في عبور كمين الفيحاء والصعود لدور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد الفوز بهدف دون رد.

وكان انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والفيحاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث كانت الأفضلية لنادي الفيحاء في التسديد والاستحواذ على الكرة طوال مجريات الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كشر الأهلي عن أنيابه الهجومية حتى تمكن النجم السوري عمر السومة من تسجيل الهدف الوحيد للأهلي بالدقيقة الـ84 مستغلًا خطأ من دفاعات نادي الفيحاء.

وتصدى الحارس ياسر المسيليم حارس الأهلي لركلة جزاء من لاعب الفيحاء نيتو بالدقيقة الـ89، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد.

وسيواجه الأهلي الفائز من الرائد والوحدة في دور الثمانية بكأس الملك.

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