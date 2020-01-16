بمشاركة 200 فارس.. انطلاق سباق القدرة والتحمل السبت المقبل

المواطن - الرياض

ينظم موسم حائل بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية، سباق القدرة والتحمل الدولي لمسافة ١٠٠ كم، والمصنف نجمة واحدة من الاتحاد الدولي للفروسية، وذلك يوم السبت المقبل، والموافق 18-1-2020 .

ينظم #الاتحاد_السعودي_للفروسية بالتعاون مع #موسم_حائل سباق حائل الدولي للقدرة والتحمل السبت المقبل ١٨ / ١ / ٢٠٢٠ م لمسافة ١٠٠ كم وسيكون الكشف البيطري للجياد المشاركة يوم الجمعة ١٧ / ١ / ٢٠٢٠ م pic.twitter.com/0anVEU3yit — الاتحاد السعودي للفروسية (@SAEFederation) January 15, 2020

وبحسب ما قاله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد آل سعود، ونشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن اللجنة المنظمة لسباق القدرة والتحمل أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال الخيل المشاركة في سباق حائل.

وتمنى عبدالله بن فهد التوفيق لجميع الفرسان المشاركين، وأن يظهر السباق بأفضل صورة، مما سينعكس بصورة إيجابية على سباقات المملكة.

ورفع رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمهما اللامحدود لرياضة الفروسية في المملكة العربية السعودية.

كما توجه بالشكر إلى أمير منطقة حائل ونائبه على دعمهما الكبير واستضافة السباق، كما شكر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على متابعته المستمرة ودعمه الكامل لتجهيز السباق.

وقال مسؤول العلاقات العامة بموسم حائل، عبدالعزيز بن سلطان الأحمد، أن السباق سيقام في مدينة القاعد بحائل، وسيشارك به ٢٠٠ فارس من مختلف مناطق المملكة، موضحا أن الجائزة النقدية التي رصدت له تقدر بـ 400 ألف ريال.

وأوضح أن اللجنة المنظمة للسباق حددت يوم الجمعة الذي يسبق الانطلاق، موعداً للكشف على الجياد المشاركة في السباق، موضحاً أن هذا السباق يعد أول سباق دولي في المملكة يطبق القوانين الدولية الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الدولي للفروسية مؤخراً.

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