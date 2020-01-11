بهدف مباغت .. الرائد يُسقط الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في الفوز على النادي الفيصلي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعند حلول الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول تمكن اللاعب جلال الداودي من إحراز الهدف الوحيد للرائد بطريقة جميلة.

وحاول الفيصلي كثيرًا خلال الشوط الأول العمل على تسجيل هدف التعادل، ولكن دون فائدة في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي نادي الرائد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي الرائد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها، حيث انتهت المباراة بفوز الرائد بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وأصبح رصيد الرائد بعد الفوز 26 نقطة بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 20 نقطة بالمركز التاسع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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