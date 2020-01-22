بومبيو: حزب الله يعمل لنظام إيران وليس لشعب لبنان

المواطن - متابعة

أعلنت الخارجية الأمريكية أن ميليشيا حزب الله اللبناني يعمل للنظام الإيراني وليس للشعب اللبناني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن “الاحتجاجات في لبنان تقول كفى لحزب الله”، مضيفًا أن الاحتجاجات التي نراها في لبنان والعراق تطالب باحترام السيادة.

وبعد يوم على تأليف الحكومة اللبنانية، قال بومبيو: “نريد حكومة غير فاسدة تعكس إرادة اللبنانيين”.

وكانت الحكومة اللبنانية الجديدة اجتمعت للمرة الأولى، الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، في قصر بعبدا. وشدد عون على “ضرورة العمل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، والعمل على طمأنة اللبنانيين إلى مستقبلهم”.

وإثر الاجتماع، شدد رئيس الوزراء الجديد حسّان دياب على أن حكومته ليست سياسية، ووصفها بـ”حكومة إنقاذ”، معتبرًا أنها “لكل اللبنانيين”.

ودعا دياب إلى “المحافظة على التعبير الديمقراطي”، كما أشاد بدعم الجيش وقوى الأمن للحفاظ على الأمن في لبنان.

وكانت تشكيلة الحكومة التي يرأسها دياب قد أُعلِنت، مساء الثلاثاء، بعد أن اتفق حزب الله وحلفاؤه على حكومة تضم 20 وزيرًا من التكنوقراط.

وخرج المتظاهرون إلى شوارع بيروت مع إعلان الحكومة الجديدة وأغلقوا الطرق في عدة مدن باستخدام الإطارات وغيرها من الحواجز.

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