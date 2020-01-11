تأثيرات جديدة في إنستجرام

المواطن - متابعة

أعلنت إنستجرام عن إضافتها عددًا من التأثيرات الجديدة لميزة صناعة الفيديوهات خاصتها المسماة Boomerang، وذلك بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات من إطلاق الميزة لأول مرة، حيث تحاول إنستجرام منافسة تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني تيك توك TikTok الذي يشكل تحديًا مباشرًا لهيمنتها.

وحصلت الميزة على تحديث كبير لخيارات التحرير الخاصة بها، بحيث يمكن للمستخدمين في جميع أنحاء العالم الآن إضافة المؤثرات الخاصة SlowMo وEcho وDuo إلى Boomerangs، وكذلك تحديد مدتها، مما يشكل أكبر ترقية حتى الآن لإحدى أدوات إنشاء الفيديو الأكثر شعبية على الهاتف المحمول.

كما تساعد التأثيرات الجديدة في الحفاظ على إنستجرام كتطبيق مثير للاهتمام في ظل تخطي العديد من المشاهدين لميزة Boomerangs بعد سنوات عديدة من إطلاقها لأول مرة، بحيث قد تساعد تأثيرات SlowMo وEcho وDuo الجديدة على جذب انتباه الناس من جديد وإعادة البريق لميزة Boomerangs، بحسب “العربية”.

ويعد هذا الأمر بالغ الأهمية لمنصة مشاركة الفيديو والصور المملوكة لشركة فيسبوك، في ظل محاولتها منافسة تطبيق تيك توك TikTok الذي يحتوي على الكثير من المؤثرات الخاصة.

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