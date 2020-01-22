تألق الدفاع يمنح الأخضر بطاقة التأهل إلى طوكيو

المواطن - مروة نبيل

لعب خط الدفاع وحارس المرمى دورًا كبيرًا في تأهل الأخضر إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث ظهرا بمستوى مميز خلال منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المقامة في تايلاند.

الأخضر إلى طوكيو

وخاض المنتخب السعودي 5 مباريات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 4 مواجهات، ولم يستقبل سوى هدف واحد ضد اليابان في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتعادل الأخضر سلبيًا بعد ذلك مع قطر، ثم فاز على سوريا بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على البلد المستضيف تايلاند بنتيجة 1/0، وواصل تألقه وتفوق بهدف دون رد على المنتخب الأوزبكي اليوم.

ونجح المدير الفني سعد الشهري في تطوير أداء اللاعبين دفاعيًا بشكل مميز، ما ساهم في ثبات المستوى والظهور بشكل رائع في البطولة، ليكون الدفاع من أهم أسباب تأهل الأخضر إلى طوكيو 2020.

وجاء تأهل الأخضر إلى طوكيو 2020 بعد غياب عن المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية منذ 24 عامًا، حيث تعود آخر مشاركات المنتخب السعودي إلى أولمبياد أتلانتا 1996.

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