تتميز بجوها الدافئ.. أماكن لا تفوت زيارتها في إسبانيا

المواطن - ميادة السيد

تعتبر إسبانيا من أفضل دول العالم التي يمكنك التخطيط للتوجه في رحلة سياحية إليها، حيث إن لديها الكثير من المقومات السياحية، فهناك المتاحف والقصور التي يعود تاريخها إلى العصور الإسلامية، وهناك أيضاً ثقافتها المتنوعة، ومناظرها الخلابة من جبال وشواطئ وجزر جميلة.

وتتمتع إسبانيا بمناخ دافئ، ولعل هذا ما يجعلها وجهة سياحية مثالية في فصل الشتاء، فضلاً عن تكلفتها المنخفضة مقارنة بالدول الأخرى، ولذا سنتقدم لك في السطور التالية أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها بها.

مدريد

تعد من أجمل مدن إسبانيا سياحة، تتميز بمعالمها السياحية التاريخية، حيث تضم الكثير من المتاحف والقصور، فضلا عن انتشار الكثير من المقاهي والمطاعم بها، وتعد ملاهي وارنر بروس مدريد، من أجمل الأماكن التي يمكنك زيارتها بها، وخاصة إذا كان أطفالك برفقتك، فهي من أمتع مدن الألعاب في إسبانيا.

كما يمكنك أيضا خلال زيارتك لمدريد الذهاب إلى متحف ديل برادو، والذي يعد أحد أقدم الأماكن السياحية بها، ويعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، ولا تنس الذهاب إلى شارع غران فيا، والذي يضم الكثير من المطاعم والمحلات التجارية، ولذا فهو مثالي لشراء هداياك من هناك.

برشلونة

تعتبر واحدة من أقدم وأجمل المدن الإسبانية، يزورها ملايين الأشخاص سنويًا، وتعتبر كنيسة ساغرادا فاميليا، من أكثر الأماكن السياحية جمالًا، والتي يمكنك زيارتها بها، ومصنفة ضمن مواقع الترا العالمي.

ويمكنك أيضا في برشلونة زيارة شارع لا رامبلا، وهو الشارع الأكثر شهرة في المدينة، ولا يوجد زائر لبرشلونة لا يذهب إليه، وهناك أيضا حديقة النباتات، والتي تقع على هضبة مونتجويك، وتضم أنواعًا من النباتات التي تم جلبها من بلدان عديدة.

كما يمكنك الذهاب إلى حديقة متاهة هورتا، تلك الحديقة التي تعد الأقدم من نوعها في برشلونة، ويتم تصوير الكثير من مشاهد الأعمال السينمائية بها.

غرناطة

تحكي هذه المدينة روعة الحضارة الإسلامية وفن العمارة الذي كان سائداً في عهد الحكم الإسلامي للأندلس، وهي من المدن الجبلية، التي ترتفع عن سطح البحر حوالي 700 متر، ويعد قصر الحمراء من أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها بها، وهو قصر أثري يعود تاريخ بنائه إلى عام 889.

ويمكنك أيضا زيارة منتزه سيرا نيفادا الوطني، وهو أحد أشهر المتنزهات في غرناطة، وهو جزء من محمية طبيعية، يضم الأنهار والبحيرات والجبال المكسوة بالثلوج، وهو مثالي لعشاق رياضة التزلج على الجليد.

كما يمكنك أيضا خلال زيارتك إلى غرناطة، زيارة حي البيازين، وهو حي أندلسي قديم، يحتفظ بهويته الأندلسية حتى الآن، يقصده الكثير من السياح لرؤية معالمه التاريخية، والاستمتاع بشوارعه الضيقة وأبنيته الجميلة، وهو مصنف لدى منظمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي.

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